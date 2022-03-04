Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Мексике

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает победное шествие на турнире в мексиканском Монтеррее.
Во втором круге турнира украинка обыграла болгарку Викторию Томову. Игра длилась два с половиной часа.
WTA Монтеррей. Второй круг
Элина Свитолина - Виктория Томова - 7:6, 3:6, 6:2
Свитолина вышла в четвертьфинал, где сыграет с Марией Камилой Осорио Серрано.
Источник — Sport.ua
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