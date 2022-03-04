МАЛИНОВСКИЙ: «Родители жены уже второй раз бегут от российской агрессии»

Полузащитник «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о том, в какой ситуации оказались его родственники из-за российской военной агрессии против Украины.
– Что с твоими родственниками, которые сейчас находятся в Житомире?
– Они сейчас за городом. Можно сказать в безопасности. Я с ними на связи каждый день. Их также поддерживают и родные моей супруги Роксаны. Помогаем им как можем.
– Родственники Роксаны ведь родом из Крыма?
– Да. Они были вынуждены покинуть Крым после его аннексии Россией. Отец жены потерял работу, и семья переехала в Одессу.
– Получается, что родители Роксаны уже второй раз бегут от российской агрессии.
– Совершенно верно. Я вижу это все своими глазами, - сказал Малиновский.
Источник — Футбол 1/2/3
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