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МАЛИНОВСКИЙ: «Родители жены уже второй раз бегут от российской агрессии»

Хавбек «Аталанты» рассказал о непростой ситуации своей семьи

  • 04.03.2022 04:55
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МАЛИНОВСКИЙ: «Родители жены уже второй раз бегут от российской агрессии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о том, в какой ситуации оказались его родственники из-за российской военной агрессии против Украины.

– Что с твоими родственниками, которые сейчас находятся в Житомире?
– Они сейчас за городом. Можно сказать в безопасности. Я с ними на связи каждый день. Их также поддерживают и родные моей супруги Роксаны. Помогаем им как можем.

– Родственники Роксаны ведь родом из Крыма?
– Да. Они были вынуждены покинуть Крым после его аннексии Россией. Отец жены потерял работу, и семья переехала в Одессу. 

– Получается, что родители Роксаны уже второй раз бегут от российской агрессии.
– Совершенно верно. Я вижу это все своими глазами, - сказал Малиновский.

Источник — Футбол 1/2/3

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