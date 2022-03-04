Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мало кто мог подумать, что Россия атакует Украину»

Полузащитник «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о том, как он узнал о начале войны Украины и России.

– Где тебя застала весть о начале войны и какими были твои мысли?

– Я проснулся с утра и увидел эти ужасающие кадры по всей Украине. Снаряды летели ото всюду. В первую очередь я связался со своими родственниками, которые живут в Житомире. В этом городе есть военные части. Сразу начали атаковать все стратегические объекты.

Это был шок. Никто не ожидал, что такое случится. Мало кто думал, что Россия пойдет на такой шаг и атакует Украину, - сказал Малиновский.