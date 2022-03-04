Евгений КОНОПЛЯНКА: «Остановите его, вы можете быть следующими»

Украинский полузащитник «Краковии» Евгений Коноплянка выступил с обращением к гражданам страны-агрессора:

«Я – Евгений Коноплянка. Я игрок сборной Украины. Я обычный человек и мне врать не очень хочется. Я просто скажу, что происходит в Украине. Зачем мне сейчас нужно все это преувеличивать? Зачем мне наговаривать на тех детей, которых вижу в интернете, когда просыпаюсь, а сейчас их уже нет? Нет моих родственников, знакомых, друзей. Здания развалены. Садики, школы.

Для чего? Врать, что вы едете к нам на переговоры тогда? Я один из миллионов людей, которые пытаются вам донести, что это неправда. Нас жгут и убивают. Обычных людей, которые живут уже в подвалах 7-й день. Моя семья жила так же два дня и рассказывали эмоции, когда над головой взрываются бомбы и ракеты.

Люди, услышьте. Это не шутки. Остановите его. Потому что может быть поздно, и вы можете быть следующими».

Ранее фанаты «Краковии» поддержали Коноплянку во время его дебютного матча.