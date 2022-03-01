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ФОТО. «Jeb*c Putina». Фанаты Краковии поддержали Украину

Евгений Коноплянка дебютировал за польский клуб

  • 01.03.2022 01:25
  • 282 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. «Jeb*c Putina». Фанаты Краковии поддержали Украину
© Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Сегодня украинский полузащитник Евгений Коноплянка дебютировал в составе польской «Краковии», выйдя на замену в матче против «Термалики».

Фанаты «Краковии» дебют Коноплянки встретили красноречивым посланием в адрес президента России:

Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
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    online
    OVS, 01.03.2022 01:33
    +2
    Братам-полякам -- РЕСПЕКТ !!!
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