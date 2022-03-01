ФОТО. «Jeb*c Putina». Фанаты Краковии поддержали Украину

Сегодня украинский полузащитник Евгений Коноплянка дебютировал в составе польской «Краковии», выйдя на замену в матче против «Термалики».
Фанаты «Краковии» дебют Коноплянки встретили красноречивым посланием в адрес президента России:
Краковія зустрічає Коноплянку pic.twitter.com/l2hVSwjRDG— Oleh Novikov 🇺🇦 (@olehbatkovych) February 28, 2022
Источник — Twitter
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