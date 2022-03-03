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Алексей АНДРОНОВ о Тимощуке: «Он давно не из Украины»

Известный комментатор ответил Евгению Левченко

  • 03.03.2022 22:47
  • 6517 просмотров
  • 1 комментарий
Алексей АНДРОНОВ о Тимощуке: «Он давно не из Украины»
© YouTube. Алексей Андронов

Ранее экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко обратился к Анатолию Тимощуку, который остается в «Зените», несмотря на военную агрессию россии против Украины.

Но вместо Тимощука Левченко ответил российский комментатор Алексей Андронов, который известен своим дружественным отношением к Украине:

«Он давно не «из Украины». Ты – да. А он – нет», - ответил Андронов Левченко.

Источник — Twitter

(47 голосов)

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Комментарии
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    online
    Михаил Степанов, 03.03.2022 23:34
    +9
    толик-шушера продажная
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