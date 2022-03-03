Алексей АНДРОНОВ о Тимощуке: «Он давно не из Украины»

Ранее экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко обратился к Анатолию Тимощуку, который остается в «Зените», несмотря на военную агрессию россии против Украины.

Но вместо Тимощука Левченко ответил российский комментатор Алексей Андронов, который известен своим дружественным отношением к Украине:

«Он давно не «из Украины». Ты – да. А он – нет», - ответил Андронов Левченко.