ЛЕВЧЕНКО – Тимощуку: «Толик, как ты будешь с этим жить?»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко обратился к рекордсмену национальной команды по количеству проведенных матчей Анатолию Тимощуку, который, несмотря на военное вторжение России, продолжает оставаться работать в «Зените».



«Россияне, вам страшно выходить на улицы? А украинцы целыми селами под ваши танки ложатся.



Толик, как так? Ты же из Украины. Как ты можешь молчать и продолжать там работать? Мы же вместе за одну сборную играли, надевали с гордостью эту футболку, пели гимн, выигрывали и проигрывали. А сейчас ты просто молчишь? Толик, как ты будешь с этим жить?», – написал Левченко.