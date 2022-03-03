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ЛЕВЧЕНКО – Тимощуку: «Толик, как ты будешь с этим жить?»

Женя, ему пох*й

  • 03.03.2022 14:50
  • 3773 просмотра
  • 5 комментариев
ЛЕВЧЕНКО – Тимощуку: «Толик, как ты будешь с этим жить?»
© УАФ. Анатолий Тимощук

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко обратился к рекордсмену национальной команды по количеству проведенных матчей Анатолию Тимощуку, который, несмотря на военное вторжение России, продолжает оставаться работать в «Зените».
 
«Россияне, вам страшно выходить на улицы? А украинцы целыми селами под ваши танки ложатся.
 
Толик, как так? Ты же из Украины. Как ты можешь молчать и продолжать там работать? Мы же вместе за одну сборную играли, надевали с гордостью эту футболку, пели гимн, выигрывали и проигрывали. А сейчас ты просто молчишь? Толик, как ты будешь с этим жить?», – написал Левченко.

Источник — Twitter

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Face Control, 03.03.2022 15:05
    +2
    Думаю ему уже бесполезно что-то говорить, хотя надеюсь я ошибаюсь...
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    online
    lenares85, 03.03.2022 15:04
    +2
    Продался за рубли к сожалению
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    online
    rus, 03.03.2022 15:00
    +2
    Он просто гандон. Желто синий самый сильный.
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    online
    lenares85, 03.03.2022 15:04
    +1
    Позиция Ярика молодец, может его и в сборную вызвать
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    online
    DidOk, 03.03.2022 15:12
    0
    Х@йло воно, х@йло...
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