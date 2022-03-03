Игроки бегут вслед за тренерами. Легионеры Краснодара покинули команду

Клуб «Краснодар» подтвердил, что команду покинули все легионеры - всего 9 игроков.
Руководство сообщает, что контракты приостановлены, но все еще действительны. Ранее команду покинул немецкий тренер Даниэль Фарке.
Ожидается, что большое число легионеров будут спешно покидать Россию из-за войны в Украине и обстановке внутри страны-оккупанта.
Источник — Sport.ua
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