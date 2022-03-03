АПЛ могут прекратить транслировать в РФ

АПЛ рассматривает заморозку или расторжение телеконтракта в России. Об этом сообщил глава лиги Ричард Мастерс.
«Очевидно, этот вопрос изучается. Мы очень внимательно рассмотрим вопрос о приостановке контракта или расторжении. Мы занимаемся этим прямо сейчас», – заявил Мастерс.
Источник — Twitter
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