АПЛ могут прекратить транслировать в РФ

АПЛ рассматривает заморозку или расторжение телеконтракта в России. Об этом сообщил глава лиги Ричард Мастерс.



«Очевидно, этот вопрос изучается. Мы очень внимательно рассмотрим вопрос о приостановке контракта или расторжении. Мы занимаемся этим прямо сейчас», – заявил Мастерс.

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