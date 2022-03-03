Жуниор МОРАЕС: «Не знаю, уйду ли из Шахтера, или нет»

Бразильский форвард «Шахтера» Жуниор Мораес, имеющий украинский паспорт, сегодня прибыл на этническую родину, покинув Киев после вероломного вторжения путинской армии на суверенную территорию Украины.

«Я никому не желаю войны. Я счастлив сейчас быть со своей семьей, обнимать их. С самого начала я только об этом и думал. Я не был рожден для того, чтобы попасть в зону боевых действий. Я не знаю, уйду ли из «Шахтера», или нет».

«Пребывая в Киеве, я много думал о том, как помочь вытащить людей оттуда. Там было много младенцев, очень много детей, все были очень напуганы. Я все время пытался найти решение, выход, пытался найти молоко для детей, подгузники».

«Это были четыре дня сильного напряжения. Когда мы начали приближаться к границе, я периодически вставал (в автобусе) и смотрел в глаза партнерам. Было важно держать это в голове. Я видел беспокойство и напряжение, но в то же время надежда была в глазах у всех нас».

«В Киеве было много бразильцев, сейчас война продолжается, а я стараюсь изо всех сил вывозить оттуда людей. Есть украинские семьи, которым тоже нужна помощь. Их тоже нужно поддерживать. Поскольку я живу в Украине уже почти десять лет, то знаю многих людей и стараюсь сделать все возможное, чтобы иметь возможность помочь», - сказал Мораес.