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Жуниор МОРАЕС: «Не знаю, уйду ли из Шахтера, или нет»

Форвард «горняков» сегодня прибыл в Бразилию

  • 03.03.2022 16:43
  • 2048 просмотров
  • 3 комментария
Жуниор МОРАЕС: «Не знаю, уйду ли из Шахтера, или нет»
© sbt.com.br. Жуниор Мораес

Бразильский форвард «Шахтера» Жуниор Мораес, имеющий украинский паспорт, сегодня прибыл на этническую родину, покинув Киев после вероломного вторжения путинской армии на суверенную территорию Украины.

«Я никому не желаю войны. Я счастлив сейчас быть со своей семьей, обнимать их. С самого начала я только об этом и думал. Я не был рожден для того, чтобы попасть в зону боевых действий. Я не знаю, уйду ли из «Шахтера», или нет».

«Пребывая в Киеве, я много думал о том, как помочь вытащить людей оттуда. Там было много младенцев, очень много детей, все были очень напуганы. Я все время пытался найти решение, выход, пытался найти молоко для детей, подгузники».

«Это были четыре дня сильного напряжения. Когда мы начали приближаться к границе, я периодически вставал (в автобусе) и смотрел в глаза партнерам. Было важно держать это в голове. Я видел беспокойство и напряжение, но в то же время надежда была в глазах у всех нас».

«В Киеве было много бразильцев, сейчас война продолжается, а я стараюсь изо всех сил вывозить оттуда людей. Есть украинские семьи, которым тоже нужна помощь. Их тоже нужно поддерживать. Поскольку я живу в Украине уже почти десять лет, то знаю многих людей и стараюсь сделать все возможное, чтобы иметь возможность помочь», - сказал Мораес.

Источник — SBT

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    cooperchack, 03.03.2022 16:54
    +3
    Так вы все бразильцы то плачете,то срёте под себя,уже надоели.
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    online
    Face Control, 03.03.2022 17:21
    +1
    Просто пока молчите, зае==ли ныть, вы уехали, а кто-то до сих пор здесь. Просто молчите лучше и ждите что будет дальше, а ещё лучше финансово помогайте, хотя ты уже помог, за это спасибо.
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    online
    ALKOSruLKA, 03.03.2022 17:53
    0
    Мораєс ніби як українець, міг би до тероборони вступити...
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