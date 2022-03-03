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УЕФА жестко наказал белорусский футбол, но нах*й пока не послал

У фанатов батьки еще есть шанс соскочить

  • 03.03.2022 15:03
  • 2203 просмотра
  • 3 комментария
УЕФА жестко наказал белорусский футбол, но нах*й пока не послал
© УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА принял решение, что все белорусские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах. Решение вступает в силу немедленно.
 
Кроме того, эти матчи должны проводится без зрителей.
 
Отмечается, что Исполнительный комитет УЕФА готов и дальше проводить внеочередные заседание по мере необходимости. 

Источник — УЕФА

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 03.03.2022 15:27
    +3
    З срашистами так само починалося, але ніхто з ними грати не погоджується.
    Так само буде і з срашистським поліцаями-бульбашами.
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    online
    cooperchack, 03.03.2022 15:23 (изменен)
    +3
    Этого мало,исключить всех этих жлобов надо и закрыть инсту в шросии. Они там сами повымирают из за инсты
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    online
    DidOk, 03.03.2022 15:09
    +3
    А скоро і пішлють
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