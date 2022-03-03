УЕФА жестко наказал белорусский футбол, но нах*й пока не послал

Исполнительный комитет УЕФА принял решение, что все белорусские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах. Решение вступает в силу немедленно.
Кроме того, эти матчи должны проводится без зрителей.
Отмечается, что Исполнительный комитет УЕФА готов и дальше проводить внеочередные заседание по мере необходимости.
Источник — УЕФА
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Так само буде і з срашистським поліцаями-бульбашами.
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