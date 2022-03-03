Дерьмовая история. Жена легионера Шахтера жестко высказалась про Аякс

Супруга вингера «Шахтера» Давида Нереса Кира Вайнона в категоричной форме опровергла утверждения о том, что «Аякс», который в январе продал бразильца «горнякам», предлагал футболисту помощь в эвакуации из Украины после начала войны с Россией.

В среду утром тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что клуб «осведомлен» о ситуации с Давидом Нересом и находится в контакте с игроком, который недавно перешел в «Шахтер».

Кира Вайнона опровергла эту информацию, особо не подбирая слова и выражения.

«Это дерьмовая история! «Аякс» даже не хотел слышать о Давиде! Они даже не спросили, в порядке ли он! Мы обратились к ним за помощью, а они сказали нам, что не имеют к этому никакого отношения. Вот как «Аякс» заботится о своих бывших игроках, а ведь Давид еще несколько недель назад выходил на поле в их футболке. Вам всем должно быть стыдно», - сообщила Вайнона.

Напомним, по сообщениям бразильской прессы в услугах Давида Нереса ныне заинтересованы «Фламенго» и «Сан-Паулу», с которыми «Шахтер» готов вести переговоры о продаже игрока.