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Фиорентина
0 : 1
Ювентус
02.03.2022, FT

Ювентус на последних минутах вырвал победу над Фиорентиной в Кубке Италии

Туринский клуб выиграл первый матч

  • 03.03.2022 03:32
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Ювентус на последних минутах вырвал победу над Фиорентиной в Кубке Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» на выезде обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи в свои ворота забил Лоренцо Венути.

«Фиорентина» - «Ювентус» - 0:1 (0:0)
Гол: Венути, 90+2 (автогол).

«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола (Венути, 46), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Торрейра, Кастровилли (Данкан, 84), Сапонара (Соттиль, 65), Иконе (Гонсалес, 84), Пентек (Артур, 65).

«Ювентус»: Перин, Данило, Де Шильо, де Лигт, Пеллегрини, Рабьо, Локателли, Артур, Аке (Куадрадо, 46), Кин (Мората, 59), Влахович.

Ранее «Милан» и «Интер» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка.

Источник — Sport.ua

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