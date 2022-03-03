Ювентус на последних минутах вырвал победу над Фиорентиной в Кубке Италии

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» на выезде обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи в свои ворота забил Лоренцо Венути.
«Фиорентина» - «Ювентус» - 0:1 (0:0)
Гол: Венути, 90+2 (автогол).
«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола (Венути, 46), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Торрейра, Кастровилли (Данкан, 84), Сапонара (Соттиль, 65), Иконе (Гонсалес, 84), Пентек (Артур, 65).
«Ювентус»: Перин, Данило, Де Шильо, де Лигт, Пеллегрини, Рабьо, Локателли, Артур, Аке (Куадрадо, 46), Кин (Мората, 59), Влахович.
Ранее «Милан» и «Интер» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка.
Источник — Sport.ua
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