Мирное дерби. Милан и Интер сыграли вничью в первом полуфинале Кубка

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Интер» сыграли вничью.
В миланском дерби голов забито не было. Ответная встреча состоится 20 апреля.
В другом полуфинале турнира сыграют «Фиорентина» и «Ювентус». Матчи пройдут 2 марта и 20 апреля.
Кубок Италии. 1/2 финала
Милан – Интер – 0:0
Милан: Меньян, Романьоли (Калюлю, 26), Эрнандес, Томори, Флоренци (Калабрия, 84), Беннасер, Крунич (Диас, 67), Кессье, Жиру, Леау (Мессиас, 67), Салемакерс (Ребич, 67).
Интер: Ханданович, Дюмфрис (Дармиан, 88), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Хакан Чалханоглу, Барелла (Видаль, 65), Брозович, Джеко (Корреа, 80), Мартинес (Санчес, 65), Перишич (Гозенс, 88).
Предупреждения: Брозович, 33. Мартинес, 58.
Судья: Мариани (Италия)
Источник — Sport.ua
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