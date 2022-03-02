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Милан
0 : 0
Интер Милан
01.03.2022, FT

Мирное дерби. Милан и Интер сыграли вничью в первом полуфинале Кубка

В другом полуфинале встретятся «Фиорентина» и «Ювентус»

  • 02.03.2022 01:05
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Мирное дерби. Милан и Интер сыграли вничью в первом полуфинале Кубка
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Интер» сыграли вничью.

В миланском дерби голов забито не было. Ответная встреча состоится 20 апреля.

В другом полуфинале турнира сыграют «Фиорентина» и «Ювентус». Матчи пройдут 2 марта и 20 апреля.

Кубок Италии. 1/2 финала

Милан – Интер – 0:0

Милан: Меньян, Романьоли (Калюлю, 26), Эрнандес, Томори, Флоренци (Калабрия, 84), Беннасер, Крунич (Диас, 67), Кессье, Жиру, Леау (Мессиас, 67), Салемакерс (Ребич, 67).

Интер: Ханданович, Дюмфрис (Дармиан, 88), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Хакан Чалханоглу, Барелла (Видаль, 65), Брозович, Джеко (Корреа, 80), Мартинес (Санчес, 65), Перишич (Гозенс, 88).

Предупреждения: Брозович, 33. Мартинес, 58.

Судья: Мариани (Италия)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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