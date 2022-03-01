ФОТО. За мир. Игроки Милана поддержали Украину

Игроки «Милана» перед матчем Кубка Италии вышли в футболках с флагом Украины и призывом к миру.
Источник — Sport.ua
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Игроки «Милана» перед матчем Кубка Италии вышли в футболках с флагом Украины и призывом к миру.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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