Карлос ДЕ ПЕНА: «Мое сердце с украинским народом»

Полузащитник «Динамо» Киев Карлос Де Пена объяснил свою позицию после слов о том, что больше никогда не вернется в Украину:
«Мое сердце с украинским народом, моими коллегами и их семьями. С концом этого ужаса, который происходит.
Не понимайте неправильно то, что вы читаете, не копируйте и не вставляйте то, что подходит вам. Мое сердце хочет в Украину, и я просто хочу, чтобы это закончилось».
Источник — Instagram
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