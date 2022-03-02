Карлос ДЕ ПЕНА: «Мое сердце с украинским народом»

Полузащитник «Динамо» Киев Карлос Де Пена объяснил свою позицию после слов о том, что больше никогда не вернется в Украину:

«Мое сердце с украинским народом, моими коллегами и их семьями. С концом этого ужаса, который происходит.

Не понимайте неправильно то, что вы читаете, не копируйте и не вставляйте то, что подходит вам. Мое сердце хочет в Украину, и я просто хочу, чтобы это закончилось».