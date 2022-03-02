УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Карлос ДЕ ПЕНА: «Мое сердце с украинским народом»

Хавбек «Динамо» Киев объяснил свою позицию

  • 02.03.2022 19:42
  • 836 просмотров
  • 1 комментарий
Карлос ДЕ ПЕНА: «Мое сердце с украинским народом»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Полузащитник «Динамо» Киев Карлос Де Пена объяснил свою позицию после слов о том, что больше никогда не вернется в Украину:

«Мое сердце с украинским народом, моими коллегами и их семьями. С концом этого ужаса, который происходит.

Не понимайте неправильно то, что вы читаете, не копируйте и не вставляйте то, что подходит вам. Мое сердце хочет в Украину, и я просто хочу, чтобы это закончилось».

Источник — Instagram

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Panama2830, 02.03.2022 20:31
    0
    Що тобі відомо про українське серце… Твоє серце, і таких як ти, у зелених банкнотах і особистій шкурі…
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности