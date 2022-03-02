Витиньо не намерен возвращаться в Динамо

22-летний левый вингер «Динамо» Витиньо, который несколько дней назад покинул проблемный Киев и вернулся в Бразилию, не намерен более возвращаться в Украину.
По данным Portal do Colorado, футболист уже начал поиски нового клуба в родной для него Бразилии.
Определенный интерес к Витиньо проявляет «Интернасьонал», который готов договариваться с вингером, если тот самостоятельно сможет уладить вопрос по контракту с «Динамо». Бразильский клуб может взять Витиньо в аренду, либо же оформить с ним договор как со свободным агентом.
Ранее партнер Витиньо по «Динамо» Карлос Де Пена заявил, что более никогда не вернется в Украину, несмотря на действующий контракт с киевлянами, рассчитанный до 31 декабря.
Источник — Portal do Colorado
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Таких бесплатно точно нельзя отпускать, аренда, а там будет видно, а то ишь какие умные. Ты б молчи пока, а лучше финансово как-то помоги. Гиен сейчас много разных, которые хотят считай бесплатно получить игроков, а ведь есть игроки реально высокого уровня.
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