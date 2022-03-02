Витиньо не намерен возвращаться в Динамо

22-летний левый вингер «Динамо» Витиньо, который несколько дней назад покинул проблемный Киев и вернулся в Бразилию, не намерен более возвращаться в Украину.

По данным Portal do Colorado, футболист уже начал поиски нового клуба в родной для него Бразилии.

Определенный интерес к Витиньо проявляет «Интернасьонал», который готов договариваться с вингером, если тот самостоятельно сможет уладить вопрос по контракту с «Динамо». Бразильский клуб может взять Витиньо в аренду, либо же оформить с ним договор как со свободным агентом.

Ранее партнер Витиньо по «Динамо» Карлос Де Пена заявил, что более никогда не вернется в Украину, несмотря на действующий контракт с киевлянами, рассчитанный до 31 декабря.