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Витиньо не намерен возвращаться в Динамо

Все из-за войны, которую путинская Россия развязала против Украины

  • 02.03.2022 17:05
  • 1853 просмотра
  • 3 комментария
Витиньо не намерен возвращаться в Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний левый вингер «Динамо» Витиньо, который несколько дней назад покинул проблемный Киев и вернулся в Бразилию, не намерен более возвращаться в Украину.

По данным Portal do Colorado, футболист уже начал поиски нового клуба в родной для него Бразилии.

Определенный интерес к Витиньо проявляет «Интернасьонал», который готов договариваться с вингером, если тот самостоятельно сможет уладить вопрос по контракту с «Динамо». Бразильский клуб может взять Витиньо в аренду, либо же оформить с ним договор как со свободным агентом.

Ранее партнер Витиньо по «Динамо» Карлос Де Пена заявил, что более никогда не вернется в Украину, несмотря на действующий контракт с киевлянами, рассчитанный до 31 декабря.

Источник — Portal do Colorado

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Face Control, 02.03.2022 17:20
    +5
    Капец великий игрок, они там совсем ку-ку? Ещё раз, зачем это говорить сейчас, когда людям так сложно, особенно тем, кто сейчас в Украине? Ты лучше поддержку какую-то окажи, финансовую. Это касается всех, игроков Шахтёра тоже, моей любимой команды, тот же Витао мог бы пока ничего никуда не писать (если это, конечно, правда, если он что-то там писал в FIFA или UEFA). Просто пока молчите, а там будет видно. Тяжело им, всем тяжело, а деньги было легко получать, миллионы, за посредственную игру? Лучше разумно молчать, чем глупо говорить.
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    ВИКТОР АНДРУЩИК, 02.03.2022 17:13
    +3
    Пройде небагато часу ще проситись будете,але за такі висловлювання в тяжкий для України час ви тут зайві.Ідіть за кораблем .....
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    online
    Face Control, 02.03.2022 17:24
    +2
    если тот самостоятельно сможет уладить вопрос по контракту с «Динамо».
    ————————————
    Таких бесплатно точно нельзя отпускать, аренда, а там будет видно, а то ишь какие умные. Ты б молчи пока, а лучше финансово как-то помоги. Гиен сейчас много разных, которые хотят считай бесплатно получить игроков, а ведь есть игроки реально высокого уровня.
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