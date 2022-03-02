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Элина СВИТОЛИНА: «Я боролась за свою страну»

Украинская теннисистка обыграла россиянку

  • 02.03.2022 09:58
  • 1051 просмотр
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Я боролась за свою страну»
© instagram.com/elisvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина разгромила россиянку Анастасию Потапову на турнире в мексиканском Монтеррее. Соперница была уничтожена с разгромным счетом 6:2, 6:1.

Россиянка играла без флага.

После матча Свитолина дала короткий комментарий.

«Мне очень грустно, но я рада, что играю в теннис. Я боролась за свою страну.

Для меня это особенное событие. Все деньги, которые я здесь заработаю, пойдут украинской армии», - сказала Свитолина.

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(10 голосов)

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Комментарии
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    online
    0976260852, 02.03.2022 10:42
    +1
    Хай бог помагає
    Ссылка
    Spectra, 02.03.2022 10:48
    0
    Молодец! Обыграла какую-то error, пусть горят в аду!
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