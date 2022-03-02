Элина СВИТОЛИНА: «Я боролась за свою страну»

Украинская теннисистка Элина Свитолина разгромила россиянку Анастасию Потапову на турнире в мексиканском Монтеррее. Соперница была уничтожена с разгромным счетом 6:2, 6:1.

Россиянка играла без флага.

После матча Свитолина дала короткий комментарий.

«Мне очень грустно, но я рада, что играю в теннис. Я боролась за свою страну.

Для меня это особенное событие. Все деньги, которые я здесь заработаю, пойдут украинской армии», - сказала Свитолина.