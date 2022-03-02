Разгром в Мексике. Свитолина уничтожила россиянку в принципиальном матче

Украинская теннисистка Элина Свитолина разгромила россиянку Анастасию Потапову на турнире в мексиканском Монтеррее. Соперница была уничтожена с разгромным счетом 6:2, 6:1.

Ранее организаторы турнира в Мексике и WTA выполнили условия, которые поставила перед ними Элина Свитолина. Первая ракетка Украины заявила, что не будет играть против соперниц из РФ или Беларуси, если они не получат нейтральный статус. И после решения WTA – Потапова играла без флага, как индивидуальный участник.

WTA. Монтеррей (Мексика)

Женщины. Первый круг (1/16 финала)

Элина Свитолина (Украина) [1] – Анастасия Потапова (Россия) – 6:2, 6:1

Матч длился всего 1 час и 4 минуты. Следующая соперница Свитолиной – Виктория Томова из Болгарии.