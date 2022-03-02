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Разгром в Мексике. Свитолина уничтожила россиянку в принципиальном матче

Анастасия Потапова выбыла из турнира, разгромно проиграв в двух сетах

  • 02.03.2022 05:05
  • 3175 просмотров
  • 2 комментария
Разгром в Мексике. Свитолина уничтожила россиянку в принципиальном матче
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина разгромила россиянку Анастасию Потапову на турнире в мексиканском Монтеррее. Соперница была уничтожена с разгромным счетом 6:2, 6:1.

Ранее организаторы турнира в Мексике и WTA выполнили условия, которые поставила перед ними Элина Свитолина. Первая ракетка Украины заявила, что не будет играть против соперниц из РФ или Беларуси, если они не получат нейтральный статус. И после решения WTA – Потапова играла без флага, как индивидуальный участник.

WTA. Монтеррей (Мексика)

Женщины. Первый круг (1/16 финала)

Элина Свитолина (Украина) [1] – Анастасия Потапова (Россия) – 6:2, 6:1

Матч длился всего 1 час и 4 минуты. Следующая соперница Свитолиной – Виктория Томова из Болгарии.

Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Саша Зардунов, 02.03.2022 05:48
    +4
    Браво!!! Бить рашистов по всем фронтам
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    online
    Rumata Kastorsky, 02.03.2022 05:58
    +3
    Браво, Еліно, за громадянську позицію і за розгром кцапки!
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