Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Для тебя, Украина. Слава Украине!»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стартовала с невероятно сложной победы на турнире WTA 250 в Лионе.
В матче первого круга украинка в трех сетах одолела румынку Ану Богдан. Встреча продолжалась более 3 часов.
Эту победу Даяна посвятила Украине, которая защищается в войне от России.
«Самый тяжелый матч в моей жизни. Для тебя, Украина. Слава Украине!», - написала Ястремская.
Источник — Sport.ua
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