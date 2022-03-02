Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Для тебя, Украина. Слава Украине!»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стартовала с невероятно сложной победы на турнире WTA 250 в Лионе.



В матче первого круга украинка в трех сетах одолела румынку Ану Богдан. Встреча продолжалась более 3 часов.

Эту победу Даяна посвятила Украине, которая защищается в войне от России.

«Самый тяжелый матч в моей жизни. Для тебя, Украина. Слава Украине!», - написала Ястремская.