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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Для тебя, Украина. Слава Украине!»

Украинка посвятила свою победу стране

  • 02.03.2022 09:17
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Для тебя, Украина. Слава Украине!»
© instagram.com/dayana_yastremskay

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стартовала с невероятно сложной победы на турнире WTA 250 в Лионе.
 
В матче первого круга украинка в трех сетах одолела румынку Ану Богдан. Встреча продолжалась более 3 часов.

Эту победу Даяна посвятила Украине, которая защищается в войне от России.

«Самый тяжелый матч в моей жизни. Для тебя, Украина. Слава Украине!», - написала Ястремская.

Источник — Sport.ua

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