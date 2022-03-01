Три часа и два отыгранных матчбола. Ястремская стартовала с победы в Лионе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стартовала с невероятно сложной победы на турнире WTA 250 в Лионе.



В матче первого круга украинка в трех сетах одолела румынку Ану Богдан. Встреча продолжалась более 3 часов.



Лион. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Ана Богдан (Румыния) – 3:6, 7:6(7), 7:6(7)

Во втором и третьем сетах Даяна отыграла по матчболу.



Отметим, что в текущем сезоне Даяна выиграла вже 3 из 6 матчей после проигрыша первого сета, что ей очень несвойственно. К примеру, предыдущие три волевые победы были на промежутке в 37 матчей.