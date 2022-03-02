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Александр ПОВОРОЗНЮК: «Подыму, нах*й, всех»

Президент «Ингульца» возглавил оборону в Петрово и готов вооружать футболистов

  • 02.03.2022 07:29
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Александр ПОВОРОЗНЮК: «Подыму, нах*й, всех»
© ФК Ингулец

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал, как готовится защищать Петрово от фашистско-российских захватчиков.

«Какая жизнь у меня? Ну, какая жизнь? Готовимся, 50 километров (от нас прим.) танки, бл*, какая жизнь? Ждем, дать бой, чтобы легче было немного Киеву. Готовимся.

Скажу так, что все подъезды в Петрово, в том числе мосты и дороги – заминированы. Сюда танки не зайдут, а если и зайдут, то единицы. Если единицы зайдут, то коктейлей хватит на всех.

Как футболисты? Футболисты должны играть в футбол, поэтому на этот момент команда всем - сидеть по домам, а если будет очень тяжело, то пойдут (воевать прим.) и футболисты. Подниму нах*й всех! Пока справляемся, хватает вооружать тех, кто есть.

Все будет хорошо!», - сказал Поворознюк.

Источник — Sport.ua

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