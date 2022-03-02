КАФЕЛЬНИКОВ: «Россиян теперь в Европу даже туалеты мыть не возьмут»

Российский теннисист прошлого Евгений Кафельников выступает против вторжения РФ в Украину:
«Прекрасно помню, как еще какое-то время назад некоторые индивидуумы писали, что украинцы едут в Европу туалеты мыть! Спешу нас огорчить – мы [россияне] теперь и на эту работу там нежелательны».
Прекрасно помню,как ещё какое-то время назад некоторые индивидуумы писали,что украинцы едут в Европу туалеты мыть!! Спешу нас огорчить-мы теперь и на эту работу там нежелательны🤷♂️— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) February 28, 2022
Источник — Twitter
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