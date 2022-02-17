КАФЕЛЬНИКОВ: «Только человек с ненормальной психикой может угрожать войной»

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников, рассказал, поддерживает ли возможное вторжение в Украину.
«В первую очередь, Украина – это наш сосед, наш братский народ, с которым мы не одну сотню лет вместе. Поэтому любая такая история, конечно, вводит в депрессию и реальные непонятки, почему это все происходит и когда это все закончится. У меня очень много друзей и приятелей, с которыми я до сих пор дружу и буду всегда дружить, несмотря на то, что сейчас происходит.
Я не могу и не хочу даже подсознательно думать о возможной войне.
Только человек с ненормальной психикой может угрожать войной. Война – это зло. Ни в коем случае не хочу пожелать даже своему злейшему врагу, чтобы он с ней столкнулся, не говоря уже о близких и друзьях», – сказал Кафельников.
Источник — The Insider
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