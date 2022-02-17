КАФЕЛЬНИКОВ: «Только человек с ненормальной психикой может угрожать войной»

Российский теннисист – о напряженной ситуации на границе с Украиной

  • 17.02.2022 17:05
  • 1250 просмотров
  • 6 комментариев
КАФЕЛЬНИКОВ: «Только человек с ненормальной психикой может угрожать войной»
© ATP. Евгений Кафельников

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников, рассказал, поддерживает ли возможное вторжение в Украину.
 
«В первую очередь, Украина – это наш сосед, наш братский народ, с которым мы не одну сотню лет вместе. Поэтому любая такая история, конечно, вводит в депрессию и реальные непонятки, почему это все происходит и когда это все закончится. У меня очень много друзей и приятелей, с которыми я до сих пор дружу и буду всегда дружить, несмотря на то, что сейчас происходит.
 
Я не могу и не хочу даже подсознательно думать о возможной войне.
 
Только человек с ненормальной психикой может угрожать войной. Война – это зло. Ни в коем случае не хочу пожелать даже своему злейшему врагу, чтобы он с ней столкнулся, не говоря уже о близких и друзьях», – сказал Кафельников.

Источник — The Insider

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    alefteev77, 17.02.2022 17:20
    +6
    Дякую за таку мужню та сміливу громадянську позицію. Таких слів в Росії зараз мало, або їх нечутно.
    Ссылка
    BekXan, 17.02.2022 17:22
    +5
    Berezyak1999, 17.02.2022 17:08
    То что путяра конченый убл,,док все знают
    Ссылка
    garik_trinity, 17.02.2022 17:36
    +2
    И этот про "браццкие народы"...
    Ссылка
    online
    yuriy_kent, 17.02.2022 17:28
    +1
    BekXan, 17.02.2022 17:22
    То что путяра конченый убл,,док все знают
    Не долго этому ублюдку осталось.
    Ссылка
    online
    axylinam, 17.02.2022 17:21
    0
    Простым людям с обеих сторон война не нужна, а нужна тем, кто на этом зарабатывает
    Ссылка
    Berezyak1999, 17.02.2022 17:08
    0
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