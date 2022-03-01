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Николай Морозюк призвал турков поддержать Украину

Украинский защитник обратился к турецкому народу

  • 01.03.2022 18:43
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Николай Морозюк призвал турков поддержать Украину
© УАФ. Николай Морозюк

Защитник «Черноморца» Николай Морозюк, который в 2019 - 2021 годах выступал в Турции, обратился за поддержкой к турецкому народу:

«Однажды в сложные времена для Турции мне представился шанс поддержать турецкую армию, как и весь турецкий народ. За это фото я получал множество угроз от российской аудитории. Но я гордился тем крошечным поступком своей второй родины и народа, который навсегда будет занимать особое место в моем сердце.

Сегодня на моей родной земле война, где на землях моей независимой Украины убивают людей, женщин, детей, гибнут невинные, разрушаются большие города, летают ракеты, и все потому, что изверг, которого вы называли шайтан, хочет уничтожить украинский народ.

Я прошу на коленях каждого жителя могущественной Турции. Знаю, как вы любите Украину. От Стамбула до Эрзурума, от Анкары до Хатая, от Анталии до Аданы, от Сиваса до моего родного Ризе. Дайте хотя бы крохотный шанс моему народу и встретить свою семью.

Верю в то, что Турция станет желто-голубой».

Источник — Instagram

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