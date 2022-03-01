УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Россиянка Потапова сыграет против Свитолиной под нейтральным флагом

Требования украинки выполнены

  • 01.03.2022 10:30
  • 1976 просмотров
  • 2 комментария
Россиянка Потапова сыграет против Свитолиной под нейтральным флагом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Организаторы турнира в Мексике и Женская теннисная ассоциация выполнили условия, которые поставила перед ними Элина Свитолина.
 
Ранее первая ракетка Украины заявила. что не будет играть против соперниц из России или Беларуси, если они не получат нейтральный статус.
 
«Все согласовано. Персонал отвечающий за трансляцию матча, а также ответственные за проведение игры, подтвердили, что все флаги и письменные атрибуты, указывающие на Россию, будут убраны во время завтрашнего матча», – заявила Элина.
 
Встреча в Монтеррее состоится в ночь с вторника на среду, ориентировочное время начала – 01:30 по Киеву. 

Источник — Большой теннис Украины

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 01.03.2022 11:03
    +4
    З маркіровкою "Z" чи "V" на тому прапорі?
    Еліно! Хай приєднується та Потапова до корабля.
    Ссылка
    online
    GloryUkraine, 01.03.2022 11:07
    +1
    Перебачте, то не мареіровка, а свастика фашистських орків.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности