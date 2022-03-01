Россиянка Потапова сыграет против Свитолиной под нейтральным флагом

Организаторы турнира в Мексике и Женская теннисная ассоциация выполнили условия, которые поставила перед ними Элина Свитолина.



Ранее первая ракетка Украины заявила. что не будет играть против соперниц из России или Беларуси, если они не получат нейтральный статус.



«Все согласовано. Персонал отвечающий за трансляцию матча, а также ответственные за проведение игры, подтвердили, что все флаги и письменные атрибуты, указывающие на Россию, будут убраны во время завтрашнего матча», – заявила Элина.



Встреча в Монтеррее состоится в ночь с вторника на среду, ориентировочное время начала – 01:30 по Киеву.