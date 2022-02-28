Свитолина отказалась играть против теннисисток из РФ или Беларуси

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила, что не будет играть против спортсменок из России или Беларуси, если они не получат нейтральный статус.



«Нынешняя ситуация требует четкой позиции от наших организаций – ATP, WTA и ITF. Поэтому мы, украинские игроки, попросили, чтобы они следовали рекомендациям МОК и допускали российских и белорусских спортсменов только как нейтральных атлетов, без демонстрации национальных символов, цветов, флагов или гимна.



Соответственно, хочу объявить, что завтра не буду играть в Монтеррее. Также не буду играть ни один другой матч против российских или белорусских теннисисток, пока наши организации не пойдут на этот шаг.



Я не виню российских спортсменов. Они не ответственны. Более того, я хочу отдать должное всем игрокам, особенно российским и белорусским, которые смело выступили против войны. Их поддержка необходима», – написала Свитолина в соцсетях.

Отметим, что в первом круге соревнований в Монтеррее Элина соперницей должна стать россиянка Анастасия Потапова.