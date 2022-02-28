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Свитолина отказалась играть против теннисисток из РФ или Беларуси

Элина готова сражаться против таких соперниц, если они получат нейтральный статус

  • 28.02.2022 21:53
  • 1096 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина отказалась играть против теннисисток из РФ или Беларуси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила, что не будет играть против спортсменок из России или Беларуси, если они не получат нейтральный статус.
 
«Нынешняя ситуация требует четкой позиции от наших организаций – ATP, WTA и ITF. Поэтому мы, украинские игроки, попросили, чтобы они следовали рекомендациям МОК и допускали российских и белорусских спортсменов только как нейтральных атлетов, без демонстрации национальных символов, цветов, флагов или гимна.
 
Соответственно, хочу объявить, что завтра не буду играть в Монтеррее. Также не буду играть ни один другой матч против российских или белорусских теннисисток, пока наши организации не пойдут на этот шаг.
 
Я не виню российских спортсменов. Они не ответственны. Более того, я хочу отдать должное всем игрокам, особенно российским и белорусским, которые смело выступили против войны. Их поддержка необходима», – написала Свитолина в соцсетях.

Отметим, что в первом круге соревнований в Монтеррее Элина соперницей должна стать россиянка Анастасия Потапова.

Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Александр Петухов, 28.02.2022 22:11
    +1
    Еліно, браво! Ти справжня, наша!!'
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