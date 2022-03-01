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27-й тур
Аталанта
4 : 0
Сампдория
28.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта без Малиновского разгромила Сампдорию Супряги

Руслан Малиновский получил повреждение бедра

  • 01.03.2022 01:47
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Аталанта без Малиновского разгромила Сампдорию Супряги
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Вчера, 28 февраля «Аталанта» в матче 27-го тура Серии А дома разгромила «Сампдорию» со счетом 4:0. Украинские игроки в этом матче участия не принимали.

Появление хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского ожидалось в стартовом составе, но он получил повреждение бедра на предстартовой разминке и был исключен из заявки. Форвард Владислав Супряга провел весь матч на скамейке запасных «Сампдории».

«Аталанта» - «Сампдория» - 4:0
Голы: Пашалич 6, Копмейнерс 30, 61, Миранчук 86

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Миранчук (Аталанта).
61' ГОЛ ! Мяч забил Теун Коопмейнерс (Аталанта).
30' ГОЛ ! Мяч забил Теун Коопмейнерс (Аталанта).
6' ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).

Источник — Sport.ua

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