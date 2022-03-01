Аталанта без Малиновского разгромила Сампдорию Супряги

Вчера, 28 февраля «Аталанта» в матче 27-го тура Серии А дома разгромила «Сампдорию» со счетом 4:0. Украинские игроки в этом матче участия не принимали.
Появление хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского ожидалось в стартовом составе, но он получил повреждение бедра на предстартовой разминке и был исключен из заявки. Форвард Владислав Супряга провел весь матч на скамейке запасных «Сампдории».
«Аталанта» - «Сампдория» - 4:0
Голы: Пашалич 6, Копмейнерс 30, 61, Миранчук 86
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Миранчук (Аталанта).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Теун Коопмейнерс (Аталанта).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Теун Коопмейнерс (Аталанта).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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