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Шахтер требует исключить Россию из всех международных сообществ

Донецкий клуб настроен решительно

  • 28.02.2022 18:51
  • 1419 просмотров
  • 3 комментария
Шахтер требует исключить Россию из всех международных сообществ
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» выступил с официальным заявлением. Донецкий клуб требует международное спортивное общество серьезно наказать Россию за военное вторжение в Украину.
 
Требования «Шахтера»:
 
1. Исключить Россию из всех интернациональных сообществ.
2. Запретить любым российским спортсменам выступать на международных соревнованиях.
3. Остановить продажу прав на трансляции международных соревнований по российским каналам.
4. Запретить российским компаниям быть спонсорами интернациональных соревнований и клубов.
5. Поддержать Украину информационно. Присоединяйтесь к распространению правдивой информации о действиях стран-агрессоров.

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Жованик, 28.02.2022 19:29
    +4
    Шахтар респект i щира уважуха.
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    online
    Burevestnik, 28.02.2022 19:41
    +3
    кто-то минусует
    наверное любители рускаго мира
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    online
    Burevestnik, 28.02.2022 19:29
    +2
    виконавчий комітет МОК відізвав Олімпійський орден у президента рф Ху**а.
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