Шахтер требует исключить Россию из всех международных сообществ

«Шахтер» выступил с официальным заявлением. Донецкий клуб требует международное спортивное общество серьезно наказать Россию за военное вторжение в Украину.



Требования «Шахтера»:



1. Исключить Россию из всех интернациональных сообществ.

2. Запретить любым российским спортсменам выступать на международных соревнованиях.

3. Остановить продажу прав на трансляции международных соревнований по российским каналам.

4. Запретить российским компаниям быть спонсорами интернациональных соревнований и клубов.

5. Поддержать Украину информационно. Присоединяйтесь к распространению правдивой информации о действиях стран-агрессоров.