ФОТО. Будет защищать столицу. Алиев записался в тероборону Киева

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев записался в территориальную оборону Киева.
В понедельник Алиев опубликовал фото в форме в своих социальных сетях. Еще до начала войны экс-футболист, который родился в Хабаровске, предупреждал возможных захватчиков, что будет защищать столицу Украины с оружием в руках.
Также сегодня в ряды теробороны записался и Юрий Вернидуб.
Источник — Instagram
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