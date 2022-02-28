ФОТО. Будет защищать столицу. Алиев записался в тероборону Киева

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев записался в территориальную оборону Киева.



В понедельник Алиев опубликовал фото в форме в своих социальных сетях. Еще до начала войны экс-футболист, который родился в Хабаровске, предупреждал возможных захватчиков, что будет защищать столицу Украины с оружием в руках.



Также сегодня в ряды теробороны записался и Юрий Вернидуб.