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ФОТО. Будет защищать столицу. Алиев записался в тероборону Киева

Саша обещал, Саша – сделал

  • 28.02.2022 18:30
  • 7353 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Будет защищать столицу. Алиев записался в тероборону Киева
© YouTube. Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев записался в территориальную оборону Киева.
 
В понедельник Алиев опубликовал фото в форме в своих социальных сетях. Еще до начала войны экс-футболист, который родился в Хабаровске, предупреждал возможных захватчиков, что будет защищать столицу Украины с оружием в руках. 
 
Также сегодня в ряды теробороны записался и Юрий Вернидуб.

Источник — Instagram

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    romanchik.8409, 28.02.2022 18:38
    +10
    Гаденыш молодец 🙏💙💛
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 28.02.2022 19:29
    +1
    виконавчий комітет МОК відізвав Олімпійський орден у президента рф Ху**а.
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