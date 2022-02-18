ФОТО. АЛИЕВ со стволами: «Остаюсь. Горжусь. Обороняю!»

Бывший украинский футболист не боится российской угрозы и не собирается бежать из Киева

  • 18.02.2022 19:54
  • 2362 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. АЛИЕВ со стволами: «Остаюсь. Горжусь. Обороняю!»
© Футбол 1/2/3. Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он вооружен до зубов.
 
«ОГО — Остаюсь. Горжусь. Обороняю!», – написал Алиев в инстаграме, намекнув что готов отбивать возможную агрессии со стороны России.
 
Отметим, что Алиев – уроженец Хабаровска, но с 1999 года играет и живет в Украине.

Источник — Instagram

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maks23, 18.02.2022 20:13
    +3
    Главное не наливать..
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    online
    Dmytro Solovyov, 18.02.2022 20:12
    +3
    Хрякнул, видимо, хорошо!... Сейчас Миля подтянется.
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    online
    Andrey_1992, 18.02.2022 20:05
    +2
    не дай Бог такого на передок кидати, своїх почне стріляти
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    Standard, 18.02.2022 20:15
    +1
    А чому українська символіка відсутня?
    Він в тій папасі з каракуля більше на днровця схожий.
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