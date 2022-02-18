ФОТО. АЛИЕВ со стволами: «Остаюсь. Горжусь. Обороняю!»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он вооружен до зубов.



«ОГО — Остаюсь. Горжусь. Обороняю!», – написал Алиев в инстаграме, намекнув что готов отбивать возможную агрессии со стороны России.



Отметим, что Алиев – уроженец Хабаровска, но с 1999 года играет и живет в Украине.