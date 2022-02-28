Ждем бана России? УЕФА проведет сегодня внеочередное заседание

УЕФА в понедельник вечером проведет внеочередное заседание Исполнительного комитета.



Об этом сообщает корреспондент многих известных изданий Танкреди Палмери.



Отметим, что ФИФА ранее приняла решение о том, что сборная России будет играть без флага и гимна. Но многие европейские страны наотрез отказываются играть против любых команд из России.