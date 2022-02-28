Ждем бана России? УЕФА проведет сегодня внеочередное заседание

УЕФА в понедельник вечером проведет внеочередное заседание Исполнительного комитета.
Об этом сообщает корреспондент многих известных изданий Танкреди Палмери.
Отметим, что ФИФА ранее приняла решение о том, что сборная России будет играть без флага и гимна. Но многие европейские страны наотрез отказываются играть против любых команд из России.
Источник — Twitter
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чекаємо приєднання інших країн Європи, як і з закриттям неба.
Это по мему более чем очевидно!
Или для УЕФА, применение кассетных бомб против украинских цивильных граждан, это недостаточная причина??????
передайте им эту информацию:
""Вернись живым из Украины"". Горячая линия для родственников российских солдат и офицеров +380894201860, +380894201861, +380894201862
передайте им эту информацию:
""Вернись живым из Украины"". Горячая линия для родственников российских солдат и офицеров +380894201860, +380894201861, +380894201862
Их ответ: ""НЕ ВЕРЮ""
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