УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Ждем бана России? УЕФА проведет сегодня внеочередное заседание

УЕФА должна доказать, что не мафия

  • 28.02.2022 16:50
  • 2373 просмотра
  • 6 комментариев
Ждем бана России? УЕФА проведет сегодня внеочередное заседание
© УЕФА

УЕФА в понедельник вечером проведет внеочередное заседание Исполнительного комитета.
 
Об этом сообщает корреспондент многих известных изданий Танкреди Палмери.
 
Отметим, что ФИФА ранее приняла решение о том, что сборная России будет играть без флага и гимна. Но многие европейские страны наотрез отказываются играть против любых команд из России.

Источник — Twitter

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Burevestnik, 28.02.2022 17:02
    +13
    11 країн відмовились грати з РФ.
    чекаємо приєднання інших країн Європи, як і з закриттям неба.
    Ссылка
    online
    adidas777, 28.02.2022 17:12
    +11
    Только полное отстранение!
    Это по мему более чем очевидно!
    Или для УЕФА, применение кассетных бомб против украинских цивильных граждан, это недостаточная причина??????
    Ссылка
    Ретро Футбол, 28.02.2022 17:47
    +7
    Другого решения просто быть не может
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 28.02.2022 17:37
    +5
    если кто-то может общаться с жителями РФ у которых дети, мужья служат в армии РФ, но с ними нет связи, не звонят домой
    передайте им эту информацию:
    ""Вернись живым из Украины"". Горячая линия для родственников российских солдат и офицеров +380894201860, +380894201861, +380894201862
    Ссылка
    online
    Артем Дима футболист, 28.02.2022 17:49
    +3
    Burevestnik, 28.02.2022 17:37
    если кто-то может общаться с жителями РФ у которых дети, мужья служат в армии РФ, но с ними нет связи, не звонят домой
    передайте им эту информацию:
    ""Вернись живым из Украины"". Горячая линия для родственников российских солдат и офицеров +380894201860, +380894201861, +380894201862
    Та брось. Эти звереныши не нужны и их матерям. Они их за колбасу продали бы не думая. Это же мокши.
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 28.02.2022 17:55 (изменен)
    +1
    Артем Дима футболист, 28.02.2022 17:49
    Та брось. Эти звереныши не нужны и их матерям. Они их за колбасу продали бы не думая. Это же мокши.
    25 вечером я звонил двум знакомым в РФ (в Ростовскую обл. и в Татарстан), объяснял ситуацию о войне в Украине.
    Их ответ: ""НЕ ВЕРЮ""
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности