ОФИЦИАЛЬНО. В ФИФА решили: сборная России будет играть без флага и гимна

Как говорится в заявлении, главная российская команда будет называться РФС

  • 28.02.2022 00:30
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. В ФИФА решили: сборная России будет играть без флага и гимна
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ФИФА приняли официальное решение, что сборная России по футболу будет играть без флага и гимна в соревнованиях под их эгидой.

Как говорится в заявлении, главная российская команда будет называться РФС. Также отмечается, что если ситуация в Украине быстро не нормализуется, FIFA исключит Россию из соревнований.

Текст заявления. Бюро Совета ФИФА принимает первоначальные меры в связи с войной в Украине

Прежде всего, ФИФА хотела бы вновь заявить о своем осуждении применения Россией силы во время ее вторжения в Украину. Насилие никогда не бывает решением, и ФИФА выражает глубочайшую солидарность со всеми людьми, затронутыми тем, что происходит в Украине.
 
ФИФА вновь призывает к срочному восстановлению мира и немедленному началу конструктивного диалога. ФИФА поддерживает тесный контакт с Украинской ассоциацией футбола и членами украинского футбольного сообщества, которые обращаются за поддержкой, чтобы покинуть страну, пока продолжается нынешний конфликт.
 
Для решения вопросов, связанных с футболом, и в координации с УЕФА бюро Совета ФИФА, в состав которого входят президент ФИФА и шесть президентов конфедераций, единогласно приняло решение принять немедленные первоочередные меры в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). и это будет применяться до дальнейшего уведомления:

  • На территории России не проводятся международные соревнования, а «домашние» матчи проводятся на нейтральной территории и без зрителей.
  • Ассоциация-член, представляющая Россию, должна участвовать в любом соревновании под названием «Футбольный союз России (РФС)», а не «Россия».
  • В матчах с участием команд Российского футбольного союза не будет использоваться флаг или гимн России.

ФИФА продолжит постоянный диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится. Бюро Совета ФИФА остается в состоянии готовности принять любое из этих решений.
 
Важно отметить, что ФИФА твердо убеждена в том, что спортивное движение должно быть единым в своих решениях по этой теме и что спорт должен оставаться вектором мира и надежды.
 
Что касается предстоящих отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года, ФИФА приняла к сведению позиции, выраженные через социальные сети Польской футбольной ассоциацией, Футбольной ассоциацией Чехии и Шведской футбольной ассоциацией, и уже вступила в диалог со всеми эти футбольные ассоциации. ФИФА будет оставаться в тесном контакте, чтобы совместно искать подходящие и приемлемые решения.
 
Мысли ФИФА остаются со всеми, кого затронула эта шокирующая и тревожная ситуация.

Источник — ФИФА

(3 голоса)

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Комментарии
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    online
    Akkerman65, 28.02.2022 01:16
    0
    Газпромовские взятки не помогают. Значит будет ещё одна "спецоперация".
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