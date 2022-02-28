ОФИЦИАЛЬНО. В ФИФА решили: сборная России будет играть без флага и гимна

В ФИФА приняли официальное решение, что сборная России по футболу будет играть без флага и гимна в соревнованиях под их эгидой.

Как говорится в заявлении, главная российская команда будет называться РФС. Также отмечается, что если ситуация в Украине быстро не нормализуется, FIFA исключит Россию из соревнований.

Текст заявления. Бюро Совета ФИФА принимает первоначальные меры в связи с войной в Украине

Прежде всего, ФИФА хотела бы вновь заявить о своем осуждении применения Россией силы во время ее вторжения в Украину. Насилие никогда не бывает решением, и ФИФА выражает глубочайшую солидарность со всеми людьми, затронутыми тем, что происходит в Украине.



ФИФА вновь призывает к срочному восстановлению мира и немедленному началу конструктивного диалога. ФИФА поддерживает тесный контакт с Украинской ассоциацией футбола и членами украинского футбольного сообщества, которые обращаются за поддержкой, чтобы покинуть страну, пока продолжается нынешний конфликт.



Для решения вопросов, связанных с футболом, и в координации с УЕФА бюро Совета ФИФА, в состав которого входят президент ФИФА и шесть президентов конфедераций, единогласно приняло решение принять немедленные первоочередные меры в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). и это будет применяться до дальнейшего уведомления:

На территории России не проводятся международные соревнования, а «домашние» матчи проводятся на нейтральной территории и без зрителей.

Ассоциация-член, представляющая Россию, должна участвовать в любом соревновании под названием «Футбольный союз России (РФС)», а не «Россия».

В матчах с участием команд Российского футбольного союза не будет использоваться флаг или гимн России.

ФИФА продолжит постоянный диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится. Бюро Совета ФИФА остается в состоянии готовности принять любое из этих решений.



Важно отметить, что ФИФА твердо убеждена в том, что спортивное движение должно быть единым в своих решениях по этой теме и что спорт должен оставаться вектором мира и надежды.



Что касается предстоящих отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года, ФИФА приняла к сведению позиции, выраженные через социальные сети Польской футбольной ассоциацией, Футбольной ассоциацией Чехии и Шведской футбольной ассоциацией, и уже вступила в диалог со всеми эти футбольные ассоциации. ФИФА будет оставаться в тесном контакте, чтобы совместно искать подходящие и приемлемые решения.



Мысли ФИФА остаются со всеми, кого затронула эта шокирующая и тревожная ситуация.