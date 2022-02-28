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Первая ракетка России осудила военное вторжение в Украину

Анастасия Павлюченкова просит руководство своей страны остановить военные действия

  • 28.02.2022 15:35
  • 1373 просмотра
  • 2 комментария
Первая ракетка России осудила военное вторжение в Украину
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Павлюченкова

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова осудила вторжение российских войск в Украину. 
 
«Я играю в теннис с тех пор, как была ребенком. Всю свою жизнь я представляю Россию. Это мой дом и моя страна. Но сейчас я боюсь, ведь там находятся моя семья и друзья. Но я не боюсь четко выразить свою позицию. Я против войны и насилия.
 
Личные амбиции и политические мотивы не могут оправдать насилие. Это отнимает будущее не только у нас, но и у детей. Я нахожусь в смятении, не знаю, как помочь в этой ситуации.
 
Я – спортсменка, которая играет в теннис. Я не политик, не общественный деятель. У меня нет опыта в таких ситуациях. Я лишь могу публично не согласиться с этими действиями, говорить об этом открыто.
 
Остановите войну, остановите насилие», – написала 14-я ракетка мира в твиттере.

Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka, 28.02.2022 15:55
    0
    Как помочь-переводи призовые в фонд помощи украинским детям пострадавшим из-за бешенного карлика а в идеале забирай семью и вали из Мордора-меняй гражданство
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    online
    Поручик Ржевский, 28.02.2022 15:55
    0
    Выгоните всех российских спортсменов со всех международных соревнований.
    Или пусть скажут прямо: кто агрессор!
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