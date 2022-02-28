Первая ракетка России осудила военное вторжение в Украину

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова осудила вторжение российских войск в Украину.



«Я играю в теннис с тех пор, как была ребенком. Всю свою жизнь я представляю Россию. Это мой дом и моя страна. Но сейчас я боюсь, ведь там находятся моя семья и друзья. Но я не боюсь четко выразить свою позицию. Я против войны и насилия.



Личные амбиции и политические мотивы не могут оправдать насилие. Это отнимает будущее не только у нас, но и у детей. Я нахожусь в смятении, не знаю, как помочь в этой ситуации.



Я – спортсменка, которая играет в теннис. Я не политик, не общественный деятель. У меня нет опыта в таких ситуациях. Я лишь могу публично не согласиться с этими действиями, говорить об этом открыто.



Остановите войну, остановите насилие», – написала 14-я ракетка мира в твиттере.