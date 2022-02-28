Сестры Ястремские сыграют в парном разряде на турнире в Лионе

Даяна и Иванна Ястремские вместе выступят в парном разряде на турнире WTA 250 в Лионе.



Сестры Ястремские получили приглашение от организаторов соревнований во Франции.



В первом круге украинки сразятся против испанско-швейцарской пары Георгина Гарсия-Перес / Ксения Кнолл.



Для Иванны это будет дебют на профессиональном уровне.

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