Ястремская на переправе уплыла в Румынию и сыграет на турнире во Франции

Даяна ранее находилась в Одессе

  • 26.02.2022 15:58
  • 698 просмотров
  • 1 комментарий
Ястремская на переправе уплыла в Румынию и сыграет на турнире во Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покинула Украину и выступит на следующей неделе на турнире во Франции. Украинка на переправе уплыла в Румынию, а уже оттуда отправилась во Францию.
 
«После двух ночей, проведенных в подземной парковке, мои родители приняли решение любой ценой отправить меня с моей младшей сестрой из Украины. Мама, папа, мы очень сильно любим вас, берегите себя! Я люблю свою страну! Украинцы, берегите себя», – написала Даяна в инстаграме.
 
Отметим, что Ястремской выдали уайлд-кард на соревнования на турнир WTA 250 в Лионе. Первая соперница – румынка Ана Богдан.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Станіслав Б'ялковський, 26.02.2022 16:25
    +2
    А назад як? Чи краще любити Україну на відстані? Повертайся
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