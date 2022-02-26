Ястремская на переправе уплыла в Румынию и сыграет на турнире во Франции

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покинула Украину и выступит на следующей неделе на турнире во Франции. Украинка на переправе уплыла в Румынию, а уже оттуда отправилась во Францию.



«После двух ночей, проведенных в подземной парковке, мои родители приняли решение любой ценой отправить меня с моей младшей сестрой из Украины. Мама, папа, мы очень сильно любим вас, берегите себя! Я люблю свою страну! Украинцы, берегите себя», – написала Даяна в инстаграме.



Отметим, что Ястремской выдали уайлд-кард на соревнования на турнир WTA 250 в Лионе. Первая соперница – румынка Ана Богдан.