Правильный флешмоб. Албания отказалась играть против России в Лиге наций

Еще одна страна подключилась к игнорированию спортсменов из России – страны, которая вероломно напала на Украину.
Как сообщает источник, сборная Албании по футболу откажется играть против России в рамках Лиги наций. О таких и других санкциях сообщила министр иностранных дел Албании Олта Джачка.
Игры были запланированы на 2 и 13 июня.
Напомним, что ранее Польша, Чехия и Швеция отказались играть с Россией и потребовали исключить страну из ФИФА и УЕФА.
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