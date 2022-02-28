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Правильный флешмоб. Албания отказалась играть против России в Лиге наций

Скоро россиянам будет играть не с кем

  • 28.02.2022 09:54
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Правильный флешмоб. Албания отказалась играть против России в Лиге наций
© Getty Images/Global Images Ukraine

Еще одна страна подключилась к игнорированию спортсменов из России – страны, которая вероломно напала на Украину.

Как сообщает источник, сборная Албании по футболу откажется играть против России в рамках Лиги наций. О таких и других санкциях сообщила министр иностранных дел Албании Олта Джачка.

Игры были запланированы на 2 и 13 июня.

Напомним, что ранее Польша, Чехия и Швеция отказались играть с Россией и потребовали исключить страну из ФИФА и УЕФА.

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