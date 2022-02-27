Сборная Чехии также отказалась играть с Россией

Федерация футбола Чехии вслед за Польшей и Швецией также направила в ФИФА письмо, в котором сообщила о своем отказе проводить возможный матч против России в отборе на ЧМ-2022.

«Исполнительный комитет Чешской футбольной ассоциации, менеджеры и игроки национальной сборной согласились, что нельзя играть против сборной России в нынешней ситуации, даже на нейтральном поле. Мы все хотим, чтобы война закончилась как можно скорее».

Таким образом, от матчей с Россией отказались все потенциальные соперники в плей-офф отбора на ЧМ-2022. В полуфинале Россия должна была сыграть с Польше, а Чехия – со Швецией.