Сборная Чехии также отказалась играть с Россией

Сборная страны-агрессора оказалась в тотальной изоляции

  • 27.02.2022 12:38
  • 1156 просмотров
  • 1 комментарий
Сборная Чехии также отказалась играть с Россией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация футбола Чехии вслед за Польшей и Швецией также направила в ФИФА письмо, в котором сообщила о своем отказе проводить возможный матч против России в отборе на ЧМ-2022.

«Исполнительный комитет Чешской футбольной ассоциации, менеджеры и игроки национальной сборной согласились, что нельзя играть против сборной России в нынешней ситуации, даже на нейтральном поле. Мы все хотим, чтобы война закончилась как можно скорее».

Таким образом, от матчей с Россией отказались все потенциальные соперники в плей-офф отбора на ЧМ-2022. В полуфинале Россия должна была сыграть с Польше, а Чехия – со Швецией.

Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
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    Viktor Savchuk, 27.02.2022 12:50
    0
    Велике дякую полякам, шведам і чехам за таку принципову позицію. Спорт для росії має велике значення і футбол у ньому грає найбільшу роль. Сподіваюсь ФІФА і УЄФА повністю відсторонить росію від усіх змагань.
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