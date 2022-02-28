Боруссия Дортмунд: «Путин, останови войну!»

В Германии решили поддержать Украину в войне против российских захватчиков. Перед матчем 24-го тура Бундеслиги между «Аугсбургом» и «Боруссией» Дортмунд футболисты развернули баннер с надписью «Вместе ради мира».
Пресс-служба «Боруссии» также написала: «Путин, останови войну!».
Источник — Sport.ua
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