Известная теннисистка предложила сыграть в Индиан-Уэллс в цветах Украины

Австралийская теннисистка Дарья Савилл (Гаврилова) предложила коллегам сыграть на престижном турнире в Индиан-Уэллс в цветах украинского флага.
«Кто меня поддержит?», – спросила уроженка Москвы в твиттере. Также Дарья предлагает сделать что-то подобное на любом другом турнире.
«Россия. Останови эту войну. Молчание в нынешней ситуации – это равно соучастию. Путин, останови войну. Армия, вернись домой!», – добавила бывшая россиянка.
Турнир в Индиан-Уэллс состоится в первой половине марта.
Источник — Sport.ua
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