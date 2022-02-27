Челси
0 : 0
(10:11)
Ливерпуль
27.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

21 гол! Ливерпуль завоевал Кубок английской лиги, обыграв Челси по пенальти

В серии пенальти финального матча футболисты пошли на второй круг

  • 27.02.2022 21:30
  • 2842 просмотра
  • 3 комментария
21 гол! Ливерпуль завоевал Кубок английской лиги, обыграв Челси по пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» завоевал трофей Кубка английской лиги 2021/22.

Команда Юргена Клоппа в финале победила по пенальти «Челси» (0:0, пен – со счетом 11:10). Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0.

Для серию пенальти «Челси» сменил вратаря: ушел Эдуар Менди, а вышел Кепа Аррисабалагу. И именно он не смог реализовать 11-й пенальти «синих».

Кубок английской лиги

Финал. «Уэмбли», Лондон

Челси – Ливерпуль – 0:0 (пен. 10:11)

Челси: Менди (Аррисабалага, 119), Рюдигер, Тиагу Силва, Чалоба, Алонсо, Ковачич (Жоржиньо, 106), Канте, Аспиликуэта (Джеймс, 57), Пулишич (Вернер, 73), Маунт (Лукаку, 73), Хаверц.

Ливерпуль: Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Матип (Конате, 91), Александр-Арнолд, Кейта (Милнер, 81), Фабинью, Хендерсон (Эллиотт, 80), Диас (Ориги, 97), Мане (Диогу Жота, 81), Салах.

Предупреждения: Ковачич, 90. Канте, 99. Хаверц, 105 - Александр-Арнолд, 105.

Судья: Аттуэлл (Англия).

Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
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    NachoBarbero, 27.02.2022 22:05
    +3
    Кепу для цього і випустили на 118 хвилині, шоб він не зловив ні одного удару з 10, і запустив по горобцям )))
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    online
    pol-55, 27.02.2022 22:02
    +3
    Тухель,наламав дров з воротарем.
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    Микола Гуцуляк, 27.02.2022 22:30
    0
    Ніколи не любив того голкіпера з його гонором і понтами... Слава, Ліверпуле!
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