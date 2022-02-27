21 гол! Ливерпуль завоевал Кубок английской лиги, обыграв Челси по пенальти

«Ливерпуль» завоевал трофей Кубка английской лиги 2021/22.

Команда Юргена Клоппа в финале победила по пенальти «Челси» (0:0, пен – со счетом 11:10). Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0.

Для серию пенальти «Челси» сменил вратаря: ушел Эдуар Менди, а вышел Кепа Аррисабалагу. И именно он не смог реализовать 11-й пенальти «синих».

Кубок английской лиги

Финал. «Уэмбли», Лондон

Челси – Ливерпуль – 0:0 (пен. 10:11)

Челси: Менди (Аррисабалага, 119), Рюдигер, Тиагу Силва, Чалоба, Алонсо, Ковачич (Жоржиньо, 106), Канте, Аспиликуэта (Джеймс, 57), Пулишич (Вернер, 73), Маунт (Лукаку, 73), Хаверц.

Ливерпуль: Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Матип (Конате, 91), Александр-Арнолд, Кейта (Милнер, 81), Фабинью, Хендерсон (Эллиотт, 80), Диас (Ориги, 97), Мане (Диогу Жота, 81), Салах.

Предупреждения: Ковачич, 90. Канте, 99. Хаверц, 105 - Александр-Арнолд, 105.

Судья: Аттуэлл (Англия).