Линекер призвал ФИФА отстранить Россию

Легендарный английский форвард выступил с заявлением

  • 27.02.2022 13:51
  • 1374 просмотра
  • 2 комментария
Линекер призвал ФИФА отстранить Россию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Линекер

Легенда английского футбола Гари Линекер призвал ФИФА отстранить Россию от участия в плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Если ФИФА отдаст Польше победу и выкинет Россию (если, конечно, они не выйдут из Украины), этим ФИФА направит сильное и значимое послание», - написал Линекер у себя в Твиттере.

Ранее все соперники России в плей-офф отбора на ЧМ-2022 отказались играть с агрессором.

Источник — Twitter

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Vladyslav Gorbyk, 27.02.2022 14:20
    +2
    А як вийде з України, то все можна забути?
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    online
    Andrey_1992, 27.02.2022 14:22
    0
    повністю підтримую, мало того викинути їх і з УЕФА цих підарасів фашистських
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