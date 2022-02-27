Легенда английского футбола Гари Линекер призвал ФИФА отстранить Россию от участия в плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Если ФИФА отдаст Польше победу и выкинет Россию (если, конечно, они не выйдут из Украины), этим ФИФА направит сильное и значимое послание», - написал Линекер у себя в Твиттере.

Ранее все соперники России в плей-офф отбора на ЧМ-2022 отказались играть с агрессором.