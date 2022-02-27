Ботафого хочет подписать одного из самых дорогих игроков Шахтера

Что правда, пока никакой конкретики в плане переговоров нет

  • 27.02.2022 13:29
  • 2423 просмотра
  • 3 комментария
Ботафого хочет подписать одного из самых дорогих игроков Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Бразильский «Ботафого» заинтересован в подписании 23-летнего вингера «Шахтера» Педриньо, который накануне вместе с другими бразильцами покинул Украину.

Представители «Ботафого» уже вышли на связь с агентом Педриньо, однако до конкретных переговоров дело пока не дошло, так как первоочередной задачей была эвакуация вингера из Украины.

Педриньо перешел в «Шахтер» летом минувшего года из «Бенфики». Он входит в топ-5 самых дорогостоящих игроков «горняков», если основываться на данных Transfermerkt. Ориентировочная стоимость бразильца составляет 17 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитник «Шахтера» Витао подал документы в ФИФА с просьбой помочь ему досрочно расторгнуть контракт с украинским клубом.

Источник — FogãoNET

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Face Control, 27.02.2022 13:39
    +5
    Хотеть не вредно, хотят, пусть покупают за такие же деньги, которые за него отдал Шахтёр. Хотят они, как шакалы начали вылезать, ну или аренда какая-то. ФИФА и УЕФА решат думаю в ближайшее время что и как лучше, контракт есть контракт, какие там есть пункты хз, но вот так просто и за бесплатно отпускать таких игроков точно никто не будет, более чем в этом уверен.
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    online
    Муґунот Уух, 27.02.2022 14:50
    +1
    как гиены какие-то
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    ABOBA, 27.02.2022 14:31
    0
    у этих бомжей не хватит денег
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