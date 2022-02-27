Ботафого хочет подписать одного из самых дорогих игроков Шахтера

Бразильский «Ботафого» заинтересован в подписании 23-летнего вингера «Шахтера» Педриньо, который накануне вместе с другими бразильцами покинул Украину.

Представители «Ботафого» уже вышли на связь с агентом Педриньо, однако до конкретных переговоров дело пока не дошло, так как первоочередной задачей была эвакуация вингера из Украины.

Педриньо перешел в «Шахтер» летом минувшего года из «Бенфики». Он входит в топ-5 самых дорогостоящих игроков «горняков», если основываться на данных Transfermerkt. Ориентировочная стоимость бразильца составляет 17 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитник «Шахтера» Витао подал документы в ФИФА с просьбой помочь ему досрочно расторгнуть контракт с украинским клубом.