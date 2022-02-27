Андрей ШЕВЧЕНКО: «Спасибо армии, президенту и людям. Вы – наши герои»

Легендарный украинский форвард, бывший главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко обратился к украинцам, которые защищают страну от нападения России.
«Я нахожусь в Лондоне, но моя мама, моя семья и близкие, мой народ, все находятся в Украине, я переживаю очень сильно.
Родители, мама и сестра под Киевом. Все нормально, но то, что происходит - это ужас. Я просто хочу сказать слова поддержки и благодарности нашей доблестной украинской армии, президенту, нашим людям, которые защищают нашу страну сегодня. Все делают для того, чтобы мы выстояли в этот момент. Вы - мои герои, я горжусь своей страной, горжусь своими людьми.
В Лондоне проходит много протестов. Общаемся на уровне правительства, чтобы организовать ту помощь, которая сейчас необходима, делаем все возможное», - сказал Шевченко.
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Источник — Sport.ua
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