Евгений КОНОПЛЯНКА: «Остановите этих извергов!»

Украинский полузащитник поддержал своих соотечественников

  • 27.02.2022 01:34
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Евгений КОНОПЛЯНКА: «Остановите этих извергов!»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Украинский полузащитник польской «Краковии» Евгений Коноплянка прокомментировал вторжение российских военных в Украину.

«Никогда бы не мог представить, что самые страшные мысли станут реальностью. Страна, в которой я родился и вырос, сделал первые шаги в футболе и создал семью, страна, герб которой развевается на футболке национальной сборной, - оказалась в жестокой, несправедливой и коварной войне с Россией. Сердце кровью обливается из-за того, что сегодняшняя война разделила меня с моей семьей, снаряды летают над головами моих детей и жены. Я всегда стремился к украинскому будущему для них и планировал это будущее именно в Украине. В Украине без России!

Призываю весь цивилизованный мир поддержать украинское государство не словом, а делом! Остановите этих извергов! С нами правда, с нами Бог и непобедимый украинский дух. Горжусь нашими несгибаемыми воинами, которые ценой своей жизни защищают нашу Украину, храбрыми женщинам, волонтерами, подразделениями территориальной обороны и всеми, кто украинец в сердце и на деле.

Вместе к победе над российским оккупантом! Слава Украине!»

Источник — Sport.ua

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