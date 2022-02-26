Тренер Бенфики: «Яремчук очень переживает, но готов играть»

Наставник «Бенфики» Нельсон Вериссимо рассказал, что форвард Роман Яремчук взволнован ситуацией из-за вторжения России в Украину, но готов выходить на поле.

«Роман очень переживает, члены его семьи находятся в Украине. Но он продолжает работать, он доступен для матча чемпионата».

«То, что происходит в Украине, беспокоит меня, но можно только представить, что переживает Яремчук. Я не понимаю, как это может происходить в Европе».

«Мы в клубе пытаемся помочь Роману всеми силами», - сказал Вериссимо.