Вслед за Польшей. Швеция отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ-2022

Шведы призывают ФИФА отменить матчи с участием России

  • 26.02.2022 17:23
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Вслед за Польшей. Швеция отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Швеции поддержала намерения Польши и отказывается играть матч отбора на ЧМ-2022 против России, если такой состоится:

«Мы призываем ФИФА отменить мартовские матчи отбора на чемпионат мира с участием России. Но независимо от решения ФИФА, мы не будем играть с Россией в марте. Нам трудно поверить, что ФИФА не последует нашему призыву».

Напомним, в полуфинале плей-офф квалификации Россия должна была встретиться с Польшей , а в финале был возможен матч со Швецией.

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