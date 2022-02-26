Вслед за Польшей. Швеция отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ-2022

Сборная Швеции поддержала намерения Польши и отказывается играть матч отбора на ЧМ-2022 против России, если такой состоится:

«Мы призываем ФИФА отменить мартовские матчи отбора на чемпионат мира с участием России. Но независимо от решения ФИФА, мы не будем играть с Россией в марте. Нам трудно поверить, что ФИФА не последует нашему призыву».

Напомним, в полуфинале плей-офф квалификации Россия должна была встретиться с Польшей , а в финале был возможен матч со Швецией.