ВИДЕО. Приднестровье, пока. Юрий Вернидуб вернулся в Украину

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб вернулся на территорию Украины.



«Слава Украине. Все будет хорошо. Мы непобедимы», – сказал Вернидуб.



Отметим, что «Шериф» в день начала российской агрессии проиграл ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Браги» и завершил еврокубковую кампанию.