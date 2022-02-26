ВИДЕО. Приднестровье, пока. Юрий Вернидуб вернулся в Украину

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб вернулся на территорию Украины.
«Слава Украине. Все будет хорошо. Мы непобедимы», – сказал Вернидуб.
Отметим, что «Шериф» в день начала российской агрессии проиграл ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Браги» и завершил еврокубковую кампанию.
Источник — Instagram
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