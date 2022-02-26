Президент Польши поддержал бойкот матча с Россией

Президент Польши Анджей Дуда поддержал решение главы Польского футбольного союза бойкотировать матч отбора на ЧМ-2022 против России:
«И правильно, господин Кулеша. Нельзя играть с бандитами», - ответил Дуда Кулеше в Твиттере.
Такое решение Кулеши единогласно поддержала вся сборная Польши. Игроки готовы к техническому поражению за неявку на матч с Россией.
Источник — Twitter
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