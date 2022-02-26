Президент Польши поддержал бойкот матча с Россией

Анджей Дуда считает, что играть с Россией нельзя

  • 26.02.2022 16:26
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Президент Польши поддержал бойкот матча с Россией
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда поддержал решение главы Польского футбольного союза бойкотировать матч отбора на ЧМ-2022 против России:

«И правильно, господин Кулеша. Нельзя играть с бандитами», - ответил Дуда Кулеше в Твиттере.

Такое решение Кулеши единогласно поддержала вся сборная Польши. Игроки готовы к техническому поражению за неявку на матч с Россией.

Источник — Twitter

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