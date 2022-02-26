Польша предложила Украине свою территорию для матчей сборной

Президент Польского лыжного союза Цезари Кулеша заявил, что предложил Украине помощь с проведением матчей национальной сборной во время войны с Россией:

«Сегодня у меня был разговор со своим другом Андреем Павелко, президентом УАФ.

От имени Польского футбольного союза я предложил, что мы как федерация поможем в организации матчей сборной Украины в Польше, если нужно. Украинская сторона приняла наше предложение».

Ранее Кулеша сообщил, что сборная Польши будет бойкотировать матч отбора на ЧМ-2022 против России.