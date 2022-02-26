Польша предложила Украине свою территорию для матчей сборной

Об этом сообщил глава Польского лыжного союза

  • 26.02.2022 14:10
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  • 3 комментария
Польша предложила Украине свою территорию для матчей сборной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Цезари Кулеша

Президент Польского лыжного союза Цезари Кулеша заявил, что предложил Украине помощь с проведением матчей национальной сборной во время войны с Россией:

«Сегодня у меня был разговор со своим другом Андреем Павелко, президентом УАФ.

От имени Польского футбольного союза я предложил, что мы как федерация поможем в организации матчей сборной Украины в Польше, если нужно. Украинская сторона приняла наше предложение».

Ранее Кулеша сообщил, что сборная Польши будет бойкотировать матч отбора на ЧМ-2022 против России.

Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
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    online
    GloryUkraine, 26.02.2022 14:20
    +2
    А дивіться як повторюється історія. Гітлер провів Олімпіаду, розпочав загарбницьку війну, був розбитий та застрелився, а тепер Хуйло провів Олімпіаду та щей ЧС, розпочав загарбницьку війну, вже майже розбитий. Залишився фінальний аккорд.
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    K_Sarioglo@i.ua, 26.02.2022 14:18
    +2
    На щастя поляки не забули як параша століттями тримала в окупації і їхню країну.
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    ABOBA, 26.02.2022 14:22
    +1
    спасибо
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